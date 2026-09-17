Parlon planteja un model de "continuïtat" basat en la proximitat després dels canvis a Interior

Defensa els nomenaments de López i Catà per la seva experiència i coneixement del cos
BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha apostat per seguir un model de "continuïtat" basat en la proximitat dels Mossos d'Esquadra amb la ciutadania malgrat els recents canvis dins el departament, protagonitzats pel nou director general dels Mossos, Ferran López, i la comissària en cap del cos, Sílvia Catà.
Ho ha afirmat en la Comissió d'Interior al Parlament aquest dijous per detallar davant els grups parlamentaris els relleus i reestructuració del cos després de la dimissió del secretari general del departament, Tomás Carrión; la jubilació del fins ara comissari en cap, Miquel Esquius, i la dimissió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
Respecte als nous nomenaments, Parlon ha defensat aquests perfils per liderar les seves respectives àrees; quant a López, ha afirmat que és una persona que coneix bé el cos dels Mossos i que té la formació específica i necessària per al càrrec.
Sobre Catà, la consellera ha elogiat la seva manera de treballar des de la proximitat i ha valorat que sigui la primera dona a ocupar el càrrec, si bé ha negat que hagi estat triada per aquest motiu.
PRIORITATS
Parlon ha fixat com a prioritats reduir la corba delictiva i reforçar la capacitat de resposta legislativa davant els reptes de determinades modalitats delictives.
De fet, ha insistit a treballar sobre la proximitat ciutadana perquè la seguretat no només tingui una resposta policial, sinó que a través del coneixement sobre el territori i l'aproximació a la població es pugui prevenir i donar una millor resposta.
La consellera ha afirmat que amb l'arribada de López i Catà es continuarà donant continuïtat als plans estratègics impulsats des de fa dos anys dins els Mossos, i ha defensat que aquests plans han permès doblegar la corba delictiva.
En aquest sentit, ha explicat que els delictes s'han reduït en un 8,4% de gener a agost: "Són dades que deixen veure una bona tendència, fregit de l'estratègia contra la delinqüència persistent".
GRUPS
De Junts, Josep Rius ha carregat contra Parlon pels canvis al Departament, que segons ell no són considerats de "tranquil·litat i no traumàtics", ja que reflecteixen una crisi de govern especialment accentuada a la Conselleria d'Interior.
Laia Cañigueral (ERC) ha celebrat la dimissió de Trapero i ha apostat no només per un canvi de noms, sinó també de model policial i de línies estratègiques, si bé ha qüestionat que un "agent en actiu" com López dirigeixi el cos, crítica a la qual també s'han afegit els diputats de Junts, els Comuns i la CUP.
Per part del PP, Alberto Villagrasa ha lamentat que en els dos anys de l'actual legislatura no s'ha practicat el model policial de proximitat que ha defensat Parlon: "Dos anys perduts en els quals s'han mogut moltes cadires i poques polítiques de seguretat".
Andrés García Berrio (Comuns) ha augurat una bona etapa després dels recents canvis que estigui basada en la construcció de polítiques públiques.
De Vox, Sergio Macián de Greef ha criticat que mentre la "delinqüència violenta es dispara a Catalunya" el departament continuï centrant els seus esforços en reorganitzacions internes en comptes de combatre la delinqüència al carrer.
El diputat Xavier Pellicer (CUP) ha criticat les actuacions policials al Fossar de les Moreres i durant la Diada, ja que segons ha considerat les unitats d'ordre públic van aplicar un "guant de seda a l'extrema dreta i mà de ferro a l'independentisme".
Finalment, Christian Soriano (PSC) ha defensat el descens de les dades delinqüencials i ha coincidit amb Parlon a mantenir un model de continuïtat per reduir la multireincidència i les armes blanques a la via pública.