Parlon opta per una legislació "més dura" en tinença il·lícita d'armes després del tiroteig de diumenge

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha apostat per promoure una legislació "més dura" en la tinença il·lícita d'armes, una necessitat de Catalunya i del conjunt de l'Estat que s'ha d'abordar per evitar que determinats conflictes es resolguin amb armes de foc, després del tiroteig mortal que es va produir diumenge a Barcelona.
En referència a aquest succés, la consellera ha indicat que els Mossos d'Esquadra treballen en la investigació, que està sota el secret de les actuacions, amb l'objectiu d'identificar l'autor del tiroteig, ha manifestat aquest dilluns en una atenció als mitjans a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
Parlon ha avançat que, un cop transcorreguda la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, el Departament i l'Ajuntament de Barcelona es reuniran per abordar quina és l'estratègia que s'ha de reforçar, com els dispositius Kanpai a la Zona Franca, lloc on es va produir el tiroteig diumenge i on el 16 de maig també va morir una persona després de rebre almenys un tret.