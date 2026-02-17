Parlon lamenta les 5 morts per l'incendi en un bloc de pisos de Manlleu (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
La Consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha lamentat aquesta matinada les 5 morts per l'incendi en un bloc de pisos de Manlleu (Barcelona) d'aquest dilluns a la nit i ha expressat el seu "condol" per les víctimes.
Parlon s'ha traslladat de matinada fins a la localitat barcelonina per "recolzar a l'alcalde Arnau Rovira i als regidors i regidores de l'Ajuntament" i ha fet un reconeixement als serveis d'emergències, ha dit en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
A més dels 5 morts, altres 4 persones han resultat ferides lleus en un foc que va començar en un traster habilitat com a habitatge en el terrat d'un bloc de cinc pisos i "per motius que es desconeixen, les persones que estaven dins no han pogut sortir", han informat els Bombers de la Generalitat en un comunicat.