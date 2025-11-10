Parlon lamenta les 124 morts a les carreteres catalanes aquest any i fixa el repte de "0 víctimes" el 2050

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha lamentat que, durant l'any, un total de 124 persones hagin perdut la vida i 737 hagin resultat ferides en accidents de trànsit a Catalunya, per la qual cosa ha fixat la prioritat d'assolir la xifra de "0 víctimes" per al 2050.
Així ho ha dit aquest dilluns en el seu discurs d'inauguració en la jornada organitzada pel Servei Català de Trànsit (SCT) i el Departament, amb motiu del Dia mundial en memòria de les víctimes de trànsit, que comptarà amb diverses taules rodones que posaran el focus en la sensibilització dels conductors.
Amb el lema 'Talents perduts', la jornada reflexionarà sobre els efectes de "dissuasió i reeducació" que generen els cursos de recuperació de punts i del permís de conduir, que durant l'any ha acollit més de 20.000 alumnes.
A més de la consellera, l'acte ha comptat amb la participació del director de l'SCT, Ramon Lamiel; agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat de Trànsit, efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de formadors, psicòlegs i víctimes d'accidents de trànsit que formen part del curs de recuperació.
"EL REPTE ÉS MOLT GRAN"
Parlon ha subratllat que per assolir la xifra 0, el Departament està posant el focus a millorar les característiques i les condicions de les vies i les infraestructures, amb la incorporació de la IA, a més dels trams de velocitat variable a punts crítics.
"El repte és molt gran i el treball de futur també", ha afirmat la consellera, que ha fixat l'excés de velocitat i el consum de substàncies com les principals causes en els accidents de trànsit.
Finalment, ha reconegut que respecte a l'any passat la mortalitat s'ha incrementat un 7,8% i els ferits un 10,3%,.