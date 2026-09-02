Parlon lamenta "associacions xenòfobes" als presumptes autors del crim de Manresa (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Critica que Vox i Aliança Catalana hagin generat odi i confós a la gent
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha carregat contra partits com Vox i Aliança Catalana (AC) per les seves "associacions xenòfobes" contra els dos menors (ja detinguts) presumptament relacionats amb el crim que es va produir la matinada d'aquest dimarts a Manresa (Barcelona).
En una entrevista a 'Catalunya Ràdio' recollida per Europa Press aquest dimecres, la consellera ha assegurat que "els dos menors tenen família i són nascuts a Catalunya", per la qual cosa ha criticat que els líders d'AC i Vox, Sílvia Orriols i Ignacio Garriga, respectivament, hagin aprofitat per generar odi, discòrdia i confondre a la gent, en les seves paraules.
"No podem culpar a un col·lectiu de persones dels fets gravíssims que cometen determinades persones", ha afirmat Parlon, que ha lamentat que certes formacions hagin llançat informacions contra un col·lectiu vulnerable (com els menors no acompanyats).
De fet, no descarta denunciar els missatges xenòfobs de tots dos líders, sobre els quals espera una resposta social i política per frenar-los: "Que s'ho facin mirar", ha dit respecte a Orriols i Garriga.
ELS FETS
Els fets van succeir sobre les 05.00 hores del dimarts en l'última nit de festes majors de Manresa quan es va produir una baralla en la qual es van enfrontar unes 4-5 persones de cada bàndol, segons ha indicat Parlon, i que va acabar amb la mort per apunyalament d'un veí de Castellnou de Bages (Barcelona).
La consellera ha explicat que els dos menors, de 15 i 16 anys, passaran a la disposició de Fiscalia de Menors al llarg d'aquest dimecres.
SOLUCIÓ A la PROBLEMÀTICA
Després d'un fet com a aquest, la responsable d'Interior ha considerat que es tracta d'una problemàtica que afecta a menors i que posa "en alerta" sobre quines són les variables educacionals, familiars i socials que els han portat a una situació d'extrema gravetat com aquesta.
"No es pot resoldre exclusivament amb eines policials. Hem de reflexionar què ens està passant com a societat perquè dos menors amb tot el futur per davant acabin cometent un delicte d'extrema gravetat", ha expressat.