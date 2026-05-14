Parlon, sobre la infiltració: "Entenc que no n'hi hagi prou amb demanar disculpes"

Reitera el seu suport a Trapero i "dubta" que sigui la primera vegada que els Mossos aconsegueixen informació així
BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha expressat aquest dijous que entén "que no n'hi hagi prou amb demanar disculpes" després de la infiltració de dos agents de la Unitat d'Informació dels Mossos d'Esquadra en una assemblea docent a Barcelona la setmana passada, un fet el qual assegura que costa d'entendre.
"No ens podem permetre que un error en una maniobra operativa que no es decideix en l'àmbit polític provoqui desconfiança envers la feina que fa el cos dels Mossos d'Esquadra", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha defensat que el cos "necessita" informació per valorar riscos en grans aglomeracions, grans concentracions, però ho ha de fer amb tècniques que no siguin invasives i que, per tant, no posin en conflicte ni generin desconfiança.
Per això, ha assegurat que blindarà amb cautela la informació que els Mossos puguin obtenir, tot i que ha dubtat que sigui la primera vegada que s'aconsegueix informació de maneres que considera que l'opinió pública no acaba d'entendre: "Potser haurem de mirar si, habitualment, aquesta ha estat una pràctica prèviament realitzada".
Ha reiterat el seu suport al director general de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, al qual assegura que no ha donat cap instrucció "sense mala fe".
MOSSOS ALS CENTRES EDUCATIUS
Preguntada per la retirada d'alguns centres del pla pilot per introduir la figura d'agents dels Mossos d'Esquadra als centres educatius, ha assenyalat que "és una llàstima" i ha lamentat que és un projecte en el qual es treballava des de feia un any amb les direccions territorials del cos.
Ha criticat que el pla pilot hagi sortit a l'opinió pública per una "filtració", ha defensat el paper de mediació i de prevenció dels agents davant possibles situacions de conflicte i ha rebutjat una suposada funció de repressió a les aules.