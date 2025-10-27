Parlon explica a Amposta (Tarragona) el pla del Govern per reduir el risc d'inundacions

TARRAGONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, s'ha reunit aquest dilluns amb l'alcalde d'Amposta (Tarragona), Adam Tomàs, on ha explicat el pla del Govern anunciat la setmana passada per reduir el risc d'inundacions a la zona de les Terres de l'Ebre i ha subratllat que el 2026 es crearà un centre logístic per atendre emergències i allotjar persones afectades.
Durant la vista al consistori, Parlon també ha afegit que es milloraran els sensors i estacions meteorològiques per anticipar riscos, es planificaran talls preventius a l'AP-7 i zones d'aparcament per evitar col·lapses, i el Servei Català de Trànsit reforçarà els avisos als conductors, amb estratègies compartides per prevenir i pal·liar futurs episodis, informa el Govern en un missatge a X recollit per Europa Press.
Finalment, Parlon ha agraït a l'ajuntament de la localitat tarragonina haver acollit 700 persones durant els episodis de pluges del 13 d'octubre, a més de la seva predisposició a establir "estratègies compartides" per disposar d'eines per pal·liar futurs episodis.