Parlon evita valorar les infiltracions de les FCSE perquè els Mossos "no en formen part"

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha descartat aquest dimarts valorar les infiltracions de les forces i cossos de seguretat de l'Estat (FCSE) en moviments socials de Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra "no en formen part".
Ho ha dit al Parlament en la comissió d'investigació sobre infiltracions en moviments socials i polítics de Catalunya i sobre l'espionatge amb el programari espia per part de l'Estat.
Parlon ha criticat que s'ha alterat l'objecte de la comissió i que per "netedat de procediments" no li correspon barrejar aquests fets amb la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea docent al maig.
"Jo sobre aquesta qüestió no hi tinc res a dir perquè no en tinc competències", ha indicat la titular d'Interior, que ha dit que les FCSE són el Cos Nacional de Policia (CNP) i la Guàrdia Civil, i que els Mossos d'Esquadra són la policia de la Generalitat.
INFILTRACIÓ ENTRE ELS DOCENTS
Preguntada per la infiltració de la policia catalana en una assemblea de professors, Parlon ha qualicifat l'actuació de "nyap" i ha afirmat que va ser una mala decisió operativa que no es tornarà a repetir, després d'establir-se nous mecanismes de control i revisió de procediments.
"Va ser una mala intervenció, no hi havia cap comandament polític ni operatiu per fer-la. Va ser una operació maldestra, mal plantejada i inoportuna", ha valorat la consellera.
En la comissió d'Interior del mes de maig, la que es va celebrar just després de saber-se aquests fets, Parlon va anunciar l'obertura d'una informació reservada per aclarir la situació.
Aquest dimarts ha explicat que un jutjat contenciós estudia 3 demandes per vulneració de drets que continuen en curs: "No està parat", ha dit sobre aquest procés, que ha evitat valorar.
TRAPERO
Per la seva banda, el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha subratllat que quan es van produir les infiltracions dels agents del CNP en moviments socials catalans ell no tenia cap responsabilitat en els Mossos: "No vaig tenir cap informació".
A més a més, ha dit que la Comissaria General d'Informació té entre les seves funcions obtenir informació i dur a terme intel·ligència policial per prevenir riscos i amenaces relacionades amb conflictes socials.
GRUPS
Francesc de Dalmases (Junts) ha acusat Parlon de molestar-li el Parlament i de voler-se amagar després de no donar explicacions: "Això és tremendament nociu per al nostre sistema democràtic".
Per part d'ERC, la diputada Mar Besses ha lamentat l'"error molt greu" de Parlon en adoptar aquesta posició durant la comissió, ja que tenia l'oportunitat de comparèixer per explicar què és el que va fallar després de la infiltració en una assemblea docent.
Andrés García Berrio (Comuns) ha indicat que en la comissió del mes de maig es van anunciar canvis i dos mesos després dels fets "estaria bé" saber quina és la situació.
El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha carregat contra la consellera per dedicar-se a mirar el Reglament del Parlament i no donar explicacions en comissió, i ha criticat la "barra lliure" de la Comissaria General d'Informació de la policia catalana.
Finalment, el diputat del PSC Christian Soriano ha afirmat que el Departament d'Interior ja va oferir les explicacions pertinents en el seu moment i ha indicat que la comissió d'aquest dimarts no s'ajusta a l'objecte ni al fil del que s'ha estat parlant en els últims mesos.