Parlon, Espadaler i la Fiscalia de Barcelona aborden l'ús de la IA per agilitzar els judicis ràpids

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, s'han reunit aquest dimarts amb la fiscal en cap de Barcelona, Neus Pujal, per abordar reptes com la multireincidència, la protecció integral de la víctima i per treballar propostes per implementar eines d'IA que permetin agilitzar els judicis ràpids.
A la trobada també hi han assistit el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i la secretària general del Departament de Justícia, Maite Casado; mentre que per part de la Fiscalia hi han assistit els fiscals degans dels jutjats d'instrucció de Barcelona Mercedes de la Peña, José L. García i Cristina Dexeus, a més del fiscal delegat d'Anticorrupció, Gerardo Cavero, informa el Govern en un comunicat.
El Govern també ha coincidit amb la Fiscalia en la necessitat d'ampliar els recursos en l'àmbit penal, com a mínim per incrementar els jutges i fiscals per aconseguir la mateixa ràtio que a la resta de l'Estat per cada 100.000 habitants, com també la consolidació dels jutjats de reforç per a judicis ràpids.