Parlon eleva a 2.264 els identificats per les convocatòries de 'Blocus' aquest dissabte

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha elevat a 2.264 la xifra d'identificats per les convocatòries de 'Blocus' aquest dissabte a la tarda a Barcelona i altres ciutats catalanes, dels quals 1.800 van ser identificats pels Mossos d'Esquadra i 464 per part de la Guàrdia Urbana.
Així ho ha explicat en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio aquest diumenge, en la qual ha defensat que el dispositiu (amb més de 500 policies) va estar bé coordinat i era necessari per "llançar un missatge" que els disturbis del passat dissabte a Barcelona no es podien tornar a repetir.
A més, ha xifrat en 181 les denúncies per decomís d'eines perilloses, com a pedres i espráis.
La consellera ha recalcat que aquestes convocatòries no són manifestacions normals i per punt l'operativa ha de ser "molt diferent", i ha destacat la importància dels controls en el transport públic davant la possible presència de joves de fora de Barcelona.
D'altra banda, ha sostingut que el dispositiu no va impedir que les estenguis del centre de Barcelona estiguessin obertes, sinó que pretenia garantir la "normalitat" encara que, apunta, molts comerços van tancar de forma preventiva.
IDENTIFICACIONS
Sobre les identificacions, se li ha preguntat si es van realitzar tenint en compte criteris ètnics: "Després del que va passar la setmana passada a Barcelona, algú pot plantejar que la policia va estar fent identificacions per motius ètnics? sincerament?", ha respost.
Així, ha explicat que les identificacions es van fer d'acord amb els consells que se'ls donava a aquests joves en les plataformes sobre com devien anar vestits: "Era un perfil determinat. Menors i amb una indumentària determinada", ha apuntat.
En aquest sentit, s'ha mostrat preocupada per l'edat d'alguns dels identificats que "no arribaven als 12 anys" i ha insistit en la importància que les famílies estiguin presents.
Entre els perfils identificats ha detallat que alguns ja havien participat en altres convocatòries, com un jove identificat a Mollet del Vallès (Barcelona) per un intent de pillatge que ja havia participat en els disturbis de Barcelona.
PLATAFORMES
Segons Parlon, en les properes setmanes continuaran monitoritzant les xarxes socials i plataformes i creu que aquestes també s'han de "comprometre".
"Divendres passat vam mantenir una reunió amb aquestes plataformes per dir-los que s'han de comprometre i que quan detectin aquests moviments a les seves xarxes, per reputació també, i pel que això significa, ho han de parar i han de tancar aquests canals", ha concretat.