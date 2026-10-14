Parlon destaca la tasca educativa dels Agents Rurals, que transmeten "estima cap als entorns naturals"

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha posat en valor la tasca educativa que duen a terme els Agents Rurals per contribuir a transmetre als més petits i al conjunt de la societat la seva "estima cap als entorns naturals".
Segons ha informat el Govern en un comunicat, Parlon ha participat aquest dimecres en les jornades educar a Montserrat (Barcelona), que apleguen professionals implicats en l'educació i sensibilització ambiental per posar en valor la seva tasca en la prevenció i protecció del medi natural.
Parlon ha subratllat el repte de compatibilitzar l'ús creixent dels espais naturals amb la seva preservació: "Tothom vol fer esport, tothom fa curses i caminades", ha assenyalat, si bé ha destacat la importància que aquestes activitats es desenvolupin respectant els entorns naturals.