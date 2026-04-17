Parlon destaca el sector del càmping com "un motor fonamental de l'economia" de Catalunya

LLEIDA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha destacat el sector del càmping com un "motor fonamental de l'economia del país" i ha subratllat el valor del decret aprovat a finals del 2025 per millorar la seva gestió de riscos, que ha qualificat com una oportunitat per garantir que continuïn sent un refrent i un pilar econòmic clau, informa la Federació Catalana de Càmpings en un comunicat.
Ho ha expressat en el tancament del segon congrés de la Seu d'Urgell (Lleida) amb el lema 'Natura per gaudir. Seguretat per confiar', en què el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha lliurat en la Gala dels Càmpings Catalans diferents premis per reconèixer la seva tasca, entre els quals s'ha distingit el Grup Sènia i l'empresari Tomàs Sentenach per ser referents en el sector.
Parlon també ha remarcat que la col·laboració públic-privada és fonamental per "avançar en la bona direcció" i afrontar amb garanties els reptes del sector del càmping.