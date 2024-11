Parlon destaca el paper de les institucions en l'acompanyament a les víctimes de trànsit

Des de l'any 2000 han mort 6.787 persones a la xarxa viària catalana

La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha destacat "el paper que fan les institucions i les entitats en l'acompanyament de les víctimes de trànsit i la conscienciació i sensibilització", segons un comunicat enviat aquest dilluns.

Així s'ha pronunciat durant la jornada en memòria de les víctimes de trànsit organitzada pel Servei Català de Trànsit (SCT) coincidint amb la celebració del Dia Mundial el pròxim diumenge 17 de novembre.

La consellera ha insistit en "la necessitat de continuar incidint en la formació continuada i la sensibilització" després d'un mes d'octubre que ha estat, en paraules seves, especialment dur pel que fa a la sinistralitat de conductors vulnerables.

Parlon ha posat en valor la feina feta fins ara, textualment, però ha afegit que la conselleria té un repte "per conscienciar els conductors per aconseguir el compromís global de zero víctimes".

SERVEIS D'AJUDA I SUPORT

La jornada, amb el lema 'Per un futur sense víctimes', s'ha dut a terme al saló d'actes del Departament d'Interior i Seguretat Pública, en què l'escriptor i periodista Gaspar Hernández ha recordat que 6.787 persones han mort i 29.775 han resultat ferides des de l'any 2.000 a la xarxa viària catalana.

En l'acte també s'ha explicat el paper dels serveis d'ajuda i suport a les víctimes de trànsit impulsat pel SCT: el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció als Víctimes de Trànsit) i l'Invictes (Servei d'Inclusió de les Víctimes de Trànsit ferides greus).

També s'ha destacat la tasca dels cossos policials i d'emergències respecte a l'atenció de les víctimes en una taula rodona en la qual han participat representants dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona, Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques.

Aquesta jornada, que ha donat veu a entitats, víctimes i familiars, ha finalitzat amb la intervenció del director del SCT, Ramon Lamiel, que ha alertat sobre un augment de ferits greus a les carreteres catalanes i ha dit que "és important que les víctimes donin el seu testimoni i encara més valuós, el que puguin aportar i explicar les persones que han provocat un accident de trànsit".