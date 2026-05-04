Parlon descarta el mòbil masclista i l'atemptat terrorista en el crim d'Esplugues

Va estar sota una "situació de desequilibri emocional que el va fer actuar de manera irracional"
BARCELONA, 4 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha descartat que l'assassinat d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) dissabte al matí sigui un crim masclista i ha indicat que tampoc no li consta que sigui un atemptat terrorista.
En una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press aquest dilluns, la consellera ha explicat que les primeres diligències policials indiquen que el presumpte autor --detingut instants després a Barcelona-- va estar sota una "situació de desequilibri emocional i fins i tot algun tipus de brot que va provocar que actués d'una manera totalment irracional".
No obstant això, Parlon ha demanat prudència perquè el cas està sota secret de les actuacions i s'hauran d'esclarir les causes dels fets, i també ha traslladat als familiars i veïns del municipi el seu condol.
D'altra banda, la consellera ha valorat el tiroteig que s'ha produït aquest dilluns al matí a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i ha afirmat que ningú no ha resultat ferit, si bé s'estan instruint les diligències corresponents a l'incident.
SENSACIÓ D'INSEGURETAT
Després d'un cap de setmana amb diversos incidents a Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues, Parlon ha defensat que les dades d'activitat delinqüencial, especialment en delictes contra el patrimoni, estan baixant i ha apostat per seguir en la mateixa línia que s'està treballant quant a l'estratègia policial, concretament respecte al desplegament dels dispositius Kanpai contra la multireincidència.
"Cada dia es retiren armes blanques del carrer, en el conjunt d'identificacions que es fan i aquesta és la nostra estratègia. Kanpai contra la multireincidència i més presència policial", ha expressat la consellera, que ha reconegut la proliferació d'armes blanques al carrer.
Sobre una eventual percepció d'inseguretat, Parlon ha recordat que en societats complexes i a ciutats com Barcelona, on hi ha un alt nivell de turisme, "el delicte 0 no existeix", per la qual cosa ha defensat que la tendència en l'activitat delictiva és bona perquè l'estratègia policial és l'encertada.
"Això no vol dir que no hàgim d'estar atents a diferents situacions", ha assegurat, si bé ha apostat per continuar desplegant el pla contra les armes blanques a la via pública i aplicar recursos contra les amenaces derivades del negoci il·lícit de la droga.