Parlon descarta desallotjar l'acampada a la plaça Catalunya de Barcelona: "No s'entendria"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha descartat activar un dispositiu policial per desallotjar l'acampada de manifestants per a l'habitatge que des de dimarts es duu a terme a la plaça Catalunya de Barcelona: "No s'entendria".
En una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press, la consellera ha afirmat que "són respectuosos" amb la protesta i ha apostat per respectar aquest dret, que segons ella neix d'un problema que afecta el conjunt de la societat.
D'altra banda, el Sindicat de Llogateres ha cridat la ciutadania a afegir-se a l'acampada després de la cassolada prevista a les 20.00 hores d'aquest dijous.