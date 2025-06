Parlon demana prudència aquesta revetlla: "Gaudim molt, però amb responsabilitat"

Aconsella gaudir "de la festa del foc" pensant en els animals i evitant zones naturals

BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha fet una crida a la prudència de cara a la celebració aquest dilluns de la revetlla de Sant Joan: "Gaudim molt de la festa, però fem-ho amb responsabilitat".

Així ho ha manifestat aquest dilluns en un vídeo a Instagram recollit per Europa Press, en el qual ha destacat que aquesta nit es mobilitzaran nombrosos efectius dels Mossos d'Esquadra, els Agents Rurals, Protecció Civil i els Bombers, atès que és "una nit per passar-ho bé, però també hi ha una sèrie de riscos".

Parlon ha demanat a la ciutadania que tingui en compte els consells del departament a través de les xarxes socials per garantir que la festa es desenvolupi sense incidents i ha demanat prudència als conductors, als quals ha recordat que l'alcohol i la conducció són "totalment incompatibles".

També ha sol·licitat a la ciutadania que intenti gaudir "de la festa del foc", la nit més curta de l'any i la benvinguda a l'estiu, però pensant que hi ha animals de companyia que pateixen molt i evitant zones de caràcter natural, allunyant la pirotècnia almenys a 500 metres de zones naturals o amb vegetació.

TRES CAMPANYES DE PREVENCIÓ

La Conselleria d'Interior va presentar la setmana passada 3 campanyes de conscienciació i sensibilització sobre l'ús i la manipulació de pirotècnia i de cara a evitar incendis forestals.

La campanya 'No petis la revetlla', impulsada per Protecció Civil, dona consells preventius sobre la pirotècnia i les fogueres, com comprar petards només a llocs autoritzats, no llançar-los contra animals o persones, no agafar-los amb les mans o no llançar coets o fanalets a menys de 500 metres de zones boscoses, entre d'altres.

La campanya '9 de cada 10 incendis són causats per persones', de prevenció d'incendis forestals, incideix a evitar comportaments irresponsables que suposin un alt risc de provocar un incendi forestal.

Finalment, i també de cara a la prevenció d'incendis forestals, els Agents Rurals han impulsat una campanya sobre el Pla Alfa per conscienciar la ciutadania de la importància de consultar-lo abans de dur a terme activitats al medi natural.