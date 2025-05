Parlon defensa lluitar contra l'LGTBI-fòbia dins i fora els cossos de seguretat

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha defensat la necessitat de visibilitzar la realitat de l'LGTBI-fòbia dins els cossos de seguretat i emergència, i ha subratllat la responsabilitat que té el sistema de seguretat pública de combatre-la tant en les institucions com en la societat.

Ho ha dit en la Jornada dels cossos de seguretat i emergències contra l'LGTBI-fòbia, que ha tingut lloc aquest dijous a la Conselleria d'Interior, en col·laboració amb l'associació de policies LGTBI (Gaylespol) i l'Àrea d'Igualtat de Mossos d'Esquadra, informa en un comunicat el Govern.

"No podem construir una societat justa si no garantim el dret a ser, a expressar-se i a viure amb llibertat i seguretat", ha dit Parlon, segons la qual malauradament això encara no és una realitat per a moltes persones LGTBI, textualment.

Per això, ha destacat el paper dels cossos de seguretat per garantir aquests drets, però ha recordat que només serà possible si "es mira cap endins", ja que la discriminació també pot aparèixer dins les nostres estructures, les nostres pràctiques i els nostres silencis, segons ella.

En aquest sentit, la consellera ha explicat que el departament està impulsant diverses mesures per construir espais segurs i inclusius dins els cossos policials, com la formació específica en drets i diversitat afectivosexual i de gènere, la consolidació de l'Àrea d'Igualtat i Diversitat del cos i la col·laboració amb entitats del teixit associatiu.