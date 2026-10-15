Parlon defensa la col·laboració entre la seguretat pública i privada per reforçar la protecció i la prevenció

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha defensat la col·laboració entre la seguretat pública i privada com la peça "clau" per reforçar la prevenció i protegir les persones i béns.
Parlon ha presidit aquest dijous la 12a edició del Dia Català de la Seguretat Privada, una jornada que s'ha celebrat a Cornellà de Llobregat (Barcelona) i que ha distingit 99 professionals i entitats per actuacions destacades durant el 2025, informa el Govern en un comunicat.
Ha subratllat que la seguretat és la "màxima expressió" del sistema democràtic que garanteix l'exercici de la llibertat individual i col·lectiva, i ha valorat el paper de la tecnologia i la intel·ligència artificial en la prevenció de riscos i la millora de la protecció ciutadana.