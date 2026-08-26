Parlon considera "violenta i desproporcionada" l'actuació contra un aficionat del Barça a Elx

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de Catalunya, Núria Parlon, s'ha pronunciat sobre l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça a Elx que portava una estelada i ha dit que ha d'investigar-se: "Exhibir una estelada en cap moment és motiu per actuar, des del meu punt de vista i des del meu criteri, de manera tan violenta i tan desproporcionada".
Així s'ha pronunciat després d'una roda de premsa aquest dimecres a la seu del departament a preguntes dels mitjans de comunicació sobre si confia en la investigació impulsada pel Ministeri de l'Interior, al que ha respost que cal confiar: "Les imatges que hem vist no ens agraden, són reprovables i creiem que la policia sempre ha d'actuar amb proporcionalitat".
Parlon ha subratllat que les forces de seguretat garanteixen la convivència i el benestar i actuen amb criteris democràtics i de proporcionalitat, però que en aquest cas concret "amb tota probabilitat s'ha fet un ús desproporcionat de la força", que requereix una investigació.