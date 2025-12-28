Parlon avisa que seguirà havent rius prou cabalosos "uns dies" després del temporal a Catalunya

Glòria Sánchez - Europa Press
BARCELONA 28 des. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha advertit aquest diumenge que seguirà havent rius bastant cabalosos "uns dies" malgrat acabar el temporal a Catalunya.
Per això ha demanat mantenir la precaució prop de les lleres i en els encreuaments, tot i que "la pràctica totalitat de la xarxa hidrogràfica manté una suau tendència decreixent", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els cabals "encara són bastant elevats i es mantindran així encara uns dies" a la Muga, el Fluvià, el Ter i la Tordera, i en grau més baix en el Besòs i en el Llobregat.