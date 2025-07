Parlon apunta a una "progressió favorable" de l'incendi de Paüls (Tarragona), que no està controlat

Es mantindrà el confinament de les poblacions properes fins que l'incendi estigui estabilitzat

TORTOSA (TARRAGONA), 8 (EUROPA PRESS)

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmat que l'incendi de Paüls (Tarragona) té una "progressió favorable" amb els objectius establerts, com que el foc no saltés a la zona del Parc Natural dels Ports, tot i que encara no poden donar-lo per controlat ni estabilitzat.

En declaracions als mitjans des del Centre de Comandament Avançat a Tortosa (Tarragona), Parlon ha explicat que el confinament de les poblacions properes a l'incendi "es mantindrà" perquè ajuda a garantir la seguretat de la població i a seguir treballant.

El sotsdirector de Bombers de la Generalitat, Francesc Boya, ha destacat que esperen aconseguir l'estabilització de l'incendi, que ha afectat unes 3.200 hectàrees, "a primera hora de la nit o com a molt tard demà al matí".

Ha dit que el foc encara està actiu, tot i que té una evolució favorable: "Trigarem encara unes hores a poder donar-lo per estabilitzat, però l'objectiu que l'incendi no entrés a la zona dels Ports s'ha aconseguit".

Boya ha insistit en que, fins que no tinguin l'incendi estabilitzat, seguirà el confinament i ha apel·lat a la paciència perquè "és un tema de seguretat".

Ha explicat que l'actuació dels Bombers per a aquesta nit, aprofitant que les condicions són favorables, serà "treballar el perímetre" i ha destacat que la previsió de vents per a aquest dimecres segueix sent de marinada.

SIMULTANEÏTAT D'INCENDIS

Ha destacat que a Catalunya aquest dimarts hi ha hagut altres incendis que també han requerit de recursos, com el de Sant Pere Sallavinera (Barcelona), i ha explicat que l'estratègia del cos és la de tenir un incendi gran, i no dos.

"A nivell de país no podem arribar a l'endemà amb dos incendis oberts i fora de la nostra capacitat de control", ha afegit.