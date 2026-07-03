Parlon apunta a un enfrontament entre bandes com a causa del tiroteig amb un menor mort a Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmat que els primers indicis de la investigació del tiroteig on ha mort un adolescent al parc de la Pegaso de Barcelona apunten a un enfrontament entre bandes juvenils.
Ho expressa en una anotació en 'X' després que fonts coneixedores ho expliquessin a Europa Press aquest divendres al matí després de produir-se els fets sobre les 23 hores d'aquest dijous al barri barceloní de la Sagrera, on un conjunt de joves armats es van enfrontar i un d'ells va acabar morint després de rebre almenys un tret.
Parlon ha expressat la seva "condemna rotunda" a la màxima expressió de violència que representen aquests fets i ha assegurat que els Mossos treballen per trobar als autors.
UN ADOLESCENT
Es tracta d'un adolescent de 15 anys i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policia catalana ha assumit el cas per esclarir els fets.
En aquest sentit, diversos efectius policials es van desplaçar a la zona per tractar de localitzar els presumptes implicats.
Diversos testimonis van alertar de trets en aquest parc situat al carrer Portugal i la investigació està oberta sota el secret de les actuacions.