Parlon aposta per la "cultura de l'autoprotecció" per a un bany amb prudència a platges i piscines

Ja han mort 8 persones a les platges de Catalunya des del 15 de juny

GAVÀ (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania que aposti per la "cultura de l'autoprotecció" de cara a aquesta temporada de bany, que va començar el 15 de juny, i que així es pugui gaudir amb prudència a les platges i piscines municipals.

Així ho ha expressat aquest dijous a la platja de Gavà (Barcelona) al costat de l'alcaldessa, Gemma Badia, on han presentat la campanya de prevenció i sensibilització elaborada per Protecció Civil amb el lema 'Bany segur, estiu tranquil', especialment adreçada a col·lectius vulnerables com persones grans i infants.

Parlon ha explicat que es repartiran tríptics i es penjaran banderes i cartells a zones de bany com les piscines municipals, a més de l'entorn de les platges, on ja han mort 8 persones des que el 15 de juny va començar la temporada oficial.

"Aquesta situació ens porta a recordar els consells necessaris", ha afirmat Parlon, que ha demanat no abaixar la guàrdia perquè, segons ella, la seguretat no ha de fer vacances.

CONSELLS

En aquest sentit, la consellera ha recordat que les persones grans han d'evitar el bany a zones on hi hagi un gran canvi de qualitat de l'aigua, i ha advertit que s'ha de respectar el color de les banderes, que indiquen si està permès o no banyar-se: "Són consells que, a priori, tothom els sap, però no és així", ha assenyalat.

En la seva intervenció, Badia ha valorat l'actitud "cívica" de la ciutadania, que segons ella és la que també fa que les platges siguin entorns segurs.