Parlon anuncia el desplegament de 5.100 mossos d'esquadra per Sant Joan i demana responsabilitat

Hi haurà 195 controls policials i 66 de tràfic amb testos d'alcohol i drogues

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciat l'activació de 5.100 mossos d'esquadra, el reforç M1 dels Bombers de la Generalitat i 450 efectius dels Agents Rurals per a la revetlla de Sant Joan del 23 de juny, sobre la qual ha demanat responsabilitat a la ciutadania de cara a evitar incendis amb el llançament de pirotècnia.

Així ho ha explicat en una roda de premsa a la Conselleria, en què també ha presentat la campanya 'No petis la revetlla', que Protecció Civil ha elaborat amb un conjunt de consells i indicacions per evitar la compra de petards a llocs no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc i no encendre fogueres a punts no autoritzats pels ajuntaments.

Parlon ha detallat que es reforçaran unitats dels Mossos com la Brigada Mòbil (Brimo), l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), Trànsit, el Tedax i la unitat de drons; ha afegit que hi haurà 195 controls de seguretat ciutadana arreu del territori català i 66 específics de tràfic, en què 412 agents faran testos d'alcohol i drogues.

D'altra banda, la consellera ha indicat que la vigilància policial anirà orientada a prevenir la presència d'armes blanques a la via pública, a més de l'atenció en possibles situacions de violències sexuals, amb la col·laboració dels ajuntaments i altres organismes provincials que establiran 'punts lila' per activar les denúncies.

ZONES

Quant a les zones on hi haurà més presència policial, la consellera ha explicat que hi ha molta demanda d'incidències especialment a punts de costa, però això no vol dir que es puguin produir incidents en altres punts de Catalunya, ha dit.

A més a més, ha indicat que el desplegament policial és específic, independentment dels operatius que la policia catalana està duent a terme en el Pla Kanpai per perseguir el fenomen de la multireincidència i la presència d'armes blanques.