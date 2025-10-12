Parlon anuncia una ES-Alert a 5 comarques de Tarragona i que l'Inuncat passa a Emergència

TARRAGONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciat que 5 comarques de Tarragona (Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Terra Alta) reben aquest diumenge sobre les 21.30 una ES-Alert per les pluges i que el pla Inuncat pansa a nivell d'Emergència.
En declaracions emeses a TV3 i recollides per Europa Press, ha dit que l'alerta a les comarques implica per a aquest dilluns reduir la mobilitat, teletreballar qui pugui, quedar-se a casa si és possible i suspendre classes.
El Govern central ha ofert a Catalunya mitjans per si cal (inclosa la UME), i la Generalitat els demanarà si ho considera necessari.