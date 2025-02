Parlon i Albiol lluitaran contra la multireincidència, armes i ocupació a Badalona (Barcelona)

Fixen la Junta Local de Seguretat per al divendres 21 de març

BADALONA (BARCELONA), 24 (EUROPA PRESS)

La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, i l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, han advocat per la col·laboració policial entre el Govern i l'Ajuntament per lluitar contra la multireincidència, l'ús d'armes i l'ocupació, i han fixat per al divendres 21 de març la Junta Local de Seguretat.

Ho han dit en roda de premsa després de reunir-se aquest dilluns a Badalona per abordar la seguretat a la ciutat, on també han tractat els dos assassinats registrats a principis de gener i sobre els que Parlon ha assegurat que "no es preveu que torni a passar el mateix".

També ha afirmat que si bé es manté la vigilància arran de les morts, d'acord amb la informació de Policia Local i Mossos d'Esquadra es respira "certa tranquil·litat" a la zona mentre els cossos policials segueixen treballant en les seves investigacions.

Respecte la seguretat a Badalona, la consellera ha resumit el contingut de la reunió en tres aspectes: la intensificació del Pla Tremall contra la multireincidència a la ciutat, l'accent en els controls policials d'armes de foc i armes blanques i la lluita contra l'ocupació.

En aquest sentit, ha afirmat que des de la Conselleria i l'Ajuntament han coincidit que tenen "recorregut en les mesures de prevenció", per la qual cosa han apostat per una major coordinació i comunicació entre cossos per poder actuar de forma preventiva.

ALBIOL

Per la seva banda, Xavier Garcia Albiol ha assegurat que la "col·laboració és màxima" entre el Govern i Badalona en matèria de seguretat, de la qual, en les seves paraules, se sent altament orgullós i afirma que està donant bons resultats.

També ha assenyalat que si bé no han pogut entrar en dades, les quals abordaran a la Junta Local de Seguretat de març, l'evolució dels delictes que més afecten als ciutadans en el seu moment a dia és "esperançadora".

Respecte un possible augment dels agents de Mossos a la ciutat, ha admès que si bé falten efectius no és el "principal problema" que es presenta a la ciutat, i Parlon ha subratllat que un dels objectius del Govern és incrementar la capacitat operativa en tots els municipis, inclòs Badalona.