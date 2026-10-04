Parlon afirma que portar una pistola hauria de suposar presó "encara que només sigui per intimidar"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmat que portar una pistola damunt amb finalitats il·lícites hauria d'estar penat amb presó "encara que només sigui per intimidar", i ha defensat la proposta del president de la Generalitat, Salvador Illa, de modificar el Codi Penal per incloure-ho.
"La proposició de llei del president Salvador Illa és urgent. No és un capritx polític; és una necessitat reclamada també per la Fiscalia i la judicatura", ha defensat en una entrevista aquest diumenge en El Periódico recollida per Europa Press.
Ha explicat que també incrementaran les unitats d'investigació, els controls i les patrulles policials a peu de carrer: "Més penes, però també més recursos per a investigació criminal especialitzada, per a la prevenció i la detecció. Volem que la paraula proximitat sigui cada dia més important en el diccionari de la seguretat".
NARCOTRÀFIC
Sobre la situació del narcotràfic a Catalunya, la consellera ha assenyalat que Catalunya no és "un narcoestat", i ha defensat que els Mossos d'Esquadra estan més atents que mai perquè les bandes no arrelin i corrompin la societat.
"La nostra resposta policial és contundent. Mossos ha desarticulat 98 xarxes criminals en 2025, 53 dedicades al narcotràfic i les detencions per tràfic de drogues van ser de 5.759, amb un total de 491 investigacions obertes", ha detallat.
Parlon no considera que existeixi una sensació d'impunitat en les bandes criminals a Catalunya, però sí considera que "hi ha coses millorables" entre les quals ha esmentat millorar les demores dels judicis i descongestionar la justícia.