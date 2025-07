Parlon afirma que hi ha més de 2.300 hectàrees cremades per l'incendi a Paüls (Tarragona)

104 efectius de la UME treballen amb els equips d'emergència catalans

TARRAGONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmat que es calcula que més de 2.300 hectàrees estan cremades per l'incendi a Paüls (Tarragona), un incendi que encara obliga a confinar a més de 2.000 persones i que únicament s'ha aixecat al barri de Remolins de Tortosa (Tarragona).

"Encara queden hores crítiques en relació a l'extinció d'aquest incendi", ha apuntat Parlon en declaracions als mitjans aquest dimarts des de Paüls, on ha demanat, textualment, prudència a la població de les zones afectades --Paüls, Alfara de Carles, Xerta, Aldover i Tivenys, a més dels barris dels Reguers, Bítem i Jesus de Tortosa (Tarragona).

Parlon ha explicat que no s'esperen fer evacuacions i que el confinament és la mesura presa per Protecció Civil de cara a "protegir a la població i minimitzar els riscos quant a la seva seguretat".

Ha expressat que han arribat sobre el terreny 104 efectius de la Unitat Militar d'Emergència (UME) i que, gràcies a l'estabilització de l'altre incendi actiu aquest dilluns a Pinell de Solsonès (Lleida), efectius del cos destinats a la localitat lleidatana poden traslladar-se a Paüls.

"Ja sé que ens posem tots i totes nerviosos de veure que aquest incendi és difícil de controlar, però hem de seguir les instruccions i recomanacions que en tot moment es realitzen des de Protecció Civil", ha dit.

SITUACIÓ "MOLT DIFÍCIL"

El cap dels Bombers de la Generalitat, l'inspector David Borrell, ha expressat que el vent ha complicat les tasques d'extinció de l'incendi durant la nit d'aquest dilluns: "Ens ha sorprès la violència amb la qual ha bufat aquest vent, és a dir, sí esperàvem que augmentés el vent de 30 a 40 o 50 quilòmetres per hora, però no als 90 quilòmetres per hora sostinguts".

Ha assegurat que el vent ha posat als equips d'emergència en una situació, a judici seu, molt difícil, i que els treballs d'extinció s'han fet de "forma molt difícil, molt precària, molt dura".

Ha explicat que "la prioritat principal" se situa en el flanc esquerre per evitar que el foc arribi a l'altre costat de l'Ebre i que a partir del migdia, amb el canvi de vent, s'espera que l'incendi, en paraules seves, es pugui afrontar de forma diferent atès que el vent de marinada és més suau que el de mestral.