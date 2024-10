Parlon afirma que Catalunya registra 10 incidents amb armes blanques al dia

Demana separar la delinqüència dels discursos d'odi cap als immigrants

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha explicat que entre gener i agost d'aquest any hi ha hagut 2.500 incidents amb armes blanques a Catalunya, 10 al dia, mentre que el 2023 n'hi va haver 3.000 en tot l'any.

Així ho ha dit en una entrevista a Rac 1, recollida per Europa Press aquest dimecres, en la qual ha assegurat que "hi ha una proliferació de l'ús de les armes blanques fora de l'entorn habitual i un canvi en la cultura de portar a sobre una navalla" sense justificació.

"N'hi ha d'altres que la porten per defensar-se de situacions en les quals es poden trobar perquè estan vinculats a qüestions de delinqüència organitzada", ha dit Parlon, que ha manifestat que les dades d'incidents amb armes blanques afloren perquè hi ha una activitat policial més gran de la que potser hi havia abans, en les seves paraules.

DISCURSOS D'ODI

Parlon demana separar la delinqüència dels discursos d'odi cap als immigrants que viuen a Catalunya, la qual cosa ha qualificat de "tema molt delicat".

"La immigració sempre s'ha associat a la voluntat de trobar una vida millor i, per sort, tenim moltes persones que han immigrat, que s'han incorporat al nostre país i que han vingut a millorar les nostres ciutats, a fer-les més plurals, més cohesionades, que estan contribuint a dinamitzar l'economia, que estan fent una bona feina", ha dit.

En contra, ha dit que, segons algunes dades, "una part molt important dels delictes s'estan produint per persones que no tenen un DNI nacional".

"Hem d'intentar fugir dels discursos d'odi que aprofiten situacions d'inseguretat per marcar uns perfils que, almenys, nosaltres, des del Govern, no compartim", ha sostingut la consellera.

Sobre la multireincidència, també ha assegurat que és "injust" associar que persones que estan en una situació vulnerable potencialment poden cometre delictes.

EL DOBLE DE MOSSOS A L'AEROPORT

A més, ha explicat que a l'Aeroport de Barcelona es cometen molts delictes, i ha detallat que han doblat el nombre d'agents que hi treballen per combatre els furts, fins i tot dins l'avió.

"No només dins les zones comunes, sinó també un cop has passat els controls i ets dins l'avió i et relaxes, hi ha gent que s'organitza per robar-te. Tot està inventat", ha lamentat Parlon.

PATINETS I TAXA D'ALCOHOL

La consellera ha manifestat que estan intensificant la formació, l'educació vial i la prevenció per evitar accidents amb patinets elèctrics: "A Santa Coloma (va ser alcaldessa d'aquesta ciutat), si mai van al dipòsit de vehicles, no hi trobaran cotxes, hi trobaran patinets".

Sobre la reducció de la taxa d'alcoholèmia de 0,25 a 0,10, s'hi ha mostrat a favor, i ha al·legat que s'han de "fer servir tots els mecanismes que es tingui a l'abast per evitar la sinistralitat i la pèrdua de vides".

ESTAFES VIRTUALS

Parlon ha lamentat que l'àmbit virtual està "tremendament desregulat" i és molt complicada la investigació, però ha remarcat la importància del treball preventiu per evitar estafes, sobretot a persones de la tercera edat.

A més, ha afegit: "Tots parlem que la intel·ligència artificial ha de venir a fer-nos la vida més fàcil, i en alguns aspectes és veritat, però també hi ha una realitat negativa, la vinculada a la desregulació d'un espai en el qual es fa com una vida paral·lela".