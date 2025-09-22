Parlon afirma que el cadàver trobat és d'un menor i busquen el qui es creu que és el seu pare

Reitera la necessitat de prudència i diu que "al llarg del dia s'ha estat avisant la població"
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha dit que el cadàver trobat aquest diumenge per la nit al riu de Bitlles de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) és el d'un menor d'11-12 anys, i durant la nit es busca al qui creuen que és el seu pare, també desaparegut.
En declaracions aquest diumenge a mitjanit a Sant Quintí de Mediona, on va desaparèixer aquest diumenge el cotxe de tots dos, ha dit que, segons sembla, uns testimonis han explicat que el conductor es va decidir a passar per un lloc perillós per les pluges malgrat que se'ls va recomanar no passar-hi.
"Una desgràcia gran que ens porta a demanar molta prudència", també perquè es porta avisant d'aquestes pluges durant la setmana, ha concretat.
Els Bombers de la Generalitat han trobat aquest diumenge per la nit el cadàver mentre buscaven dues persones desaparegudes a Sant Quintí que viatjaven en un vehicle arrossegat per l'aigua durant les pluges, i el cotxe es va localitzar buit.
LES ALERTES I LA INFORMACIÓ
En preguntar-se-li per què no s'han enviat alertes aquest diumenge, ha respost que les ES-Alert no suposen sempre alertar millor o pitjor la població, i que a més el Meteocat no sempre pot dir amb exactitud total les condicions de pluja, encara que aquest i altres serveis d'emergència sí poden donar informació generalitzada, com han fet.
"Al llarg del dia s'ha estat avisant la població", i també en dies anteriors, ha afegit Parlon.
I ha insistit: "L'ES-Alert és útil quan has de donar un avís determinat precís".