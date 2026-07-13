Parlon: El 90% dels veïns dels nuclis evacuats pel foc a Aiguamúrcia ja han sortit de casa

Lorena Sopêna - Europa Press
TARRAGONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmat que el 90% dels veïns dels 4 nuclis de població obligats a evacuar-se per l'incendi d'Aiguamúrcia ja han sortit de casa, d'un total d'entre 300 i 400 veïns, i dels quals 50 han estat acollits al casal de Vila-rodona (Tarragona).
Ha apuntat que la resta de veïns han estat acollits a cases d'altres familiars o coneguts i que també han evacuat un total de 33 gats i gossos: "Tothom està molt tranquil i ha col·laborat, no consta cap persona ferida", ha dit en una atenció davant els mitjans al centre de comandament de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona).
Ha explicat que l'incendi, que va revifar diumenge a la tarda després d'estabilitzar-se i controlar-se entre divendres i dissabte, ha cremat "amb molta força" i que el dispositiu dels cossos d'emergència compta amb 66 operatius i més de 270 bombers d'una àrea d'unes 170 hectàrees.
Ha expressat que els Bombers són "positius" sobre l'estabilització i el control del foc, fet que es podria donar aquest dilluns al vespre, per la qual cosa els veïns desallotjats podrien tornar aquest mateix dilluns a casa seva.
Parlon ha agraït als veïns, als cossos de seguretat i als alcaldes dels municipis afectats la seva col·laboració.