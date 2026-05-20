El Parlament tramita el reconeixement de l'IEC com a acadèmia nacional

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprovat tramitar per lectura única la proposició de llei perquè l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) sigui reconegut com a acadèmia nacional, a proposta dels grups del PSC-units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP.
S'ha aprovat la tramitació per lectura única amb el vot a favor dels grups impulsors, a més d'AC, i el vot en contra del PP i Vox.
La proposició té per objectiu reconèixer l'IEC com a acadèmia nacional per tal de "dotar el país d'una institució acadèmica nacional plenament reconeguda", segons recull el text.
La institució mantindria la seva naturalesa jurídica com a corporació de dret públic amb base privada, i també la seva autonomia organitzativa i el règim establert pels seus estatuts.
Un cop aprovada la tramitació s'obre un termini perquè els grups presentin esmenes a la totalitat del text i a l'articulat de la iniciativa, fins aquest divendres, i es farà la votació en un pròxim ple.