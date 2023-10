El Parlament Europeu preveu aprovar una llei per defensar-se dels ciberatacs l'any 2024

Forma part d'un paquet més ampli de mesures que té un pressupost de 1.100 milions



El Parlament Europeu preveu aprovar en comissió aquest novembre la Llei de Cibersolidaritat, per reforçar la capacitat de la UE de detectar, preparar-se i respondre a bretxes i atacs de ciberseguretat en tota l'eurozona, i preveu aprovar-la definitivament l'any 2024.

La ponent de l'informe que avala aquesta llei és la vicepresidenta de la Comissió d'Indústria, Investigació i Energia del PE, Lina Gálvez (S&D), que en una reunió amb periodistes a Barcelona aquest divendres ha defensat que els països de l'Eurozona es dotin d'instruments contra un delicte "que no coneix fronteres, per la qual cosa es requereix de la col·laboració entre estats".

Aquesta iniciativa, que la CE va presentar a l'abril després de la invasió russa d'Ucraïna com a part d'un paquet més gran sobre ciberseguretat dotat d'un pressupost conjunt de 1.100 milions, pretén crear un Escut Cibernètic Europeu (European Cyber Shield) que millori la detecció, anàlisi i resposta a aquests problemes, un mecanisme d'emergència perquè Europa estigui llesta per respondre a aquests reptes i incrementi la cooperació entre els estats membres.

Una de les principals mesures de la llei és la creació del citat Escut Cibernètic Europeu, compost per Centres d'Operacions de Seguretat (SOC) nacionals i transfronterers repartits per tota la UE, així com centres regionals de cooperació cibernètica amb veïns immediats com els països bàltics i el Benelux.

Aquests centres vigilaran i identificaran les ciberamenaces mitjançant diverses tecnologies, inclosa la intel·ligència artificial, i alertaran les autoritats d'atacs imminents.

ABANS QUE ACABI LA LEGISLATURA

Està previst que l'informe es voti en comissió parlamentària aquest novembre i que, abans que acabi aquesta legislatura --al juny de 2024 se celebren eleccions al Parlament europeu--, s'aprovi al Ple de l'eurocambra una llei que també busca avançar en l'autonomia estratègica dels països de la UE, protegir-se dels ciberatacs procedents de l'exterior i desenvolupar una indústria de ciberseguretat", explica Gálvez.

Aquest reglament és una de les mesures que ha dut a terme la UE per incrementar la protecció d'Europa a internet i contemplen un pressupost total de 1.100 milions d'euros.