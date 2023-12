El Parlament cita Omella el 29 de gener en la comissió sobre pederàstia a l'Església

BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha citat en qualitat de testimoniatge l'arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, perquè comparegui el 29 de gener del 2024 en la comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església, han informat fonts coneixedores a Europa Press.

Al març d'aquest any, la cambra catalana ja va aprovar el pla de treball i les compareixences en la comissió, inclosa la d'Omella, amb els vots a favor d'ERC, Junts, comuns i la CUP, i el vot en contra del PSC-Units, mentre que la resta de grups no hi van participar.

En una anotació a X recollida per Europa Press, la presidenta de la comissió, Susanna Segovia, ha dit que espera que Omella tingui la voluntat d'assistir com a testimoniatge "més enllà del fet que hi està obligat per llei".