El Parlament aprova que Trapero, Esquius i Moriana expliquin les línies per reforçar la seguretat

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat la compareixença del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; del comissari en cap de la policia catalana, Miquel Esquius, i de la sotscap executiva, Alícia Moriana, per informar sobre les línies estratègiques del departament per reforçar el model de seguretat pública.

Així ho han decidit aquest dimecres durant la Comissió d'Interior, després de la votació de la proposició, impulsada pel diputat del PSC-Units Christian Soriano.

Durant la comissió també s'han votat 19 sol·licituds de compareixença, entre les quals s'han rebutjat la de la consellera d'Interior, Núria Parlon; la de l'exconseller Joan Ignasi Elena, i la de l'exdirector dels Mossos Pere Ferrer sobre el dispositiu del 8 d'agost quan l'expresident Carles Puigdemont es va desplaçar cap a Barcelona per la investidura i sobre l'informe que va fer la Prefectura sobre els fets.