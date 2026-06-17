El Parlament aprova el reconeixement de l'IEC com a "acadèmia nacional"

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprovat aquest dimecres la proposició de llei de reconeixement de l'Institut d'Estudis Catalans com a "acadèmia nacional", tramitada pel procediment exprés de lectura única, amb el suport de tots els partits excepte el vot en contra del PP i Vox.
La iniciativa, impulsada pel PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP, arribava al ple amb una esmena a la totalitat de Vox i 7 a l'articulat del PP, que principalment plantejaven que sigui una acadèmia catalana i no pas "nacional", que no han tirat endavant.
Tal com recull l'exposició de motius, la proposició vol reconèixer per llei l'IEC com a "acadèmia nacional per dotar Catalunya d'una institució acadèmica nacional plenament reconeguda".
Així, mantindrà la seva naturalesa jurídica com a corporació de dret públic amb base privada a més de la seva autonomia organitzativa i el règim que estableixen els seus estatuts.
Creat el 1907, l'IEC es dedica d'antuvi a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.