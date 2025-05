El Parlament aprova millorar l'assistència sanitària en les actuacions castelleres

BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Catalunya va aprovar dimecres instar el Govern a impulsar mesures destinades a millorar l'assistència sanitària en les actuacions castelleres, ja que actualment no hi ha cap normativa que reguli quins han de ser els dispositius sanitaris mínims durant les actuacions, informa la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) en un comunicat.

La proposta, impulsada per Junts i ERC, s'ha treballat prèviament amb la CCCC per atendre les necessitats mínimes adaptades a les diferents tipologies de diades i que s'acosten a les 1.000 durant cada temporada, segons ells.

La doctora i assessora de l'Àrea Mèdica de la CCCC, Silvia Simó, explica que, gràcies als protocols, en cas de lesions greus, es pot fer una atenció més immediata, a banda d'una intervenció especialitzada i coordinada amb el dispositiu de "manera eficaç".

D'altra banda, la proposta de resolució insta l'executiu a cooperar amb la CCCC amb iniciatives de recerca per millorar en els elements d'assistència per als castellers i a invertir en mesures de seguretat als locals d'assaig, com la instal·lació de desfibril·ladors automàtics.

Finalment, la CCCC recorda que en la temporada 2024 es van aixecar 10.800 castells dels quals només van caure un 2%, xifra que demostra que cada vegada hi ha "menys caigudes" i que les colles fan grans esforços per millorar i fer estructures cada vegada més grans i amb menys risc.