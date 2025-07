Una parella i un menor detinguts a Torredembarra (Tarragona) per intentar robar en una caravana

TARRAGONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Torredembarra (Tarragona) una parella --una dona i un home de 53 i 55 anys respectivament-- i un menor com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a l'interior d'una caravana, informa la policia en un comunicat aquest dimarts.

Els fets es van produir el 28 de juny cap a les 23.30 hores quan una patrulla va sentir l'alarma d'una caravana aparcada al carrer Josep Pujol i, en acostar-s'hi, els agents van veure 3 persones que fugien en un vehicle, però van aconseguir interceptar-los a la mateixa població amb eines susceptibles de ser utilitzades en robatoris.

Els agents van comprovar que els sospitosos havien provat d'accedir a l'interior de la caravana forçant la porta i una de les finestres amb ajuda d'una palanca i que l'home, a més, no tenia permís de conduir, per la qual cosa també se li atribueix un delicte per conduir sense carnet.

Tots tres van ser traslladats a una comissaria per poder ser identificats correctament, ja que tant l'home com la dona es van fer passar per altres persones.

Finalment, es va constatar que la parella tenia nombrosos antecedents per part de diversos cossos policials i tots 3 van ser detinguts, si bé el menor va quedar en llibertat poc després amb l'obligació de presentar-se davant la Fiscalia de Menors quan sigui requerit.