La parella de l'arquitecte Josep Juanpere surt en llibertat després d'abonar la fiança de 80.000 euros

LLEIDA 25 set. (EUROPA PRESS) -
La dona detinguda per la seva presumpta relació amb la mort el desembre del 2025 de la seva parella, l'arquitecte Josep Juanpere, ha abonat la fiança de 80.000 euros imposada pel jutge aquest divendres per eludir l'ingrés a presó provisional, han informat fonts jurídiques a Europa Press.
El titular del tribunal d'instància de Vielha e Mijaran (Lleida) havia acordat el seu ingrés a presó provisional eludible sota fiança de 80.000 euros després de prendre-li declaració aquest divendres al matí i la manté imputada per un presumpte delicte d'homicidi.
Els Mossos d'Esquadra la van detenir a Madrid 9 mesos després de la mort de l'arquitecte, ocorreguda el passat 26 de desembre a Baqueira (Lleida).