El Pare Noel reparteix regals als pacients pediàtrics de Can Ruti (Barcelona)

BARCELONA, 19 des. (EUROPA PRESS) -

Els pacients pediàtrics de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), conegut com Can Ruti, han rebut regals del Pare Noel, que per primera vegada ha arribat al centre en tirolina i després s'ha despenjat fent rapel fins a les finestres de la planta de pediatria.

Es tracta d'una nova edició de la iniciativa que impulsa la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, i que ha comptat amb el suport dels Bombers Solidaris de Barcelona i dels Bombers de la Generalitat del parc de Badalona, informa l'hospital en un comunicat aquest dimarts.

El Pare Noel ha saludat els menors ingressats i els seus familiars i ha repartit, a través de les finestres, la xocolata solidària de la Fundació Villavecchia, 'Somriures de Xocolata'.