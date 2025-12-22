El Pare Noel baixa per la façana del Germans Trias de Badalona (Barcelona) i reparteix regals als nens

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
El Pare Noel s'ha penjat aquest dilluns a la façana de l'edifici maternoinfantil de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) fins a arribar a la planta de Pediatria, on ha saludat els nens ingressats i els ha donat regals i joguines directament a les habitacions.
La iniciativa, impulsada per la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, té per objectiu "portar il·lusió, esperança i somriures als infants ingressats a la planta de Pediatria i a les seves famílies en unes dates especialment significatives", informa l'hospital en un comunicat d'aquest dilluns.
Les condicions meteorològiques han impedit que Santa Claus es llancés en tirolina des de l'edifici general del centre hospitalari fins al maternoinfantil, tal com estava previst, però l'hospital indica que infants, pares i professionals han quedat "meravellats" igualment de la màgica arribada del Pare Noel i els seus ajudants.