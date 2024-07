El Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Barcelona) obre un centre de recerca de salut mental

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha inaugurat aquest dijous el Centre de Recerca i Salut Emocional (Rise Center) al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

És un edifici de 3.000 metres quadrats, amb les últimes tecnologies i amb 200 investigadors del Sant Joan de Déu i de centres de recerca i universitats europees, informa la Conselleria en un comunicat.

S'ha convertit una antiga clínica en un centre de recerca on es desenvoluparan els tractaments i teràpies que han de donar resposta als trastorns mentals.

La rehabilitació ha costat 6.356.000 euros, dels quals 1.967.807,42 han estat finançats amb una subvenció dels fons Feder, gestionats a través de la Conselleria d'Universitats i Recerca.

MANUEL BALCELLS

Balcells ha destacat que el Govern aposta per "posar al dia els reptes com a país" en l'àmbit de la salut mental i emocional, i ha remarcat que la recerca i la innovació són elements clau per aconseguir-ho.

"Disposar d'aquest edifici de primer nivell i d'aquests grups de recerca suposa un salt qualitatiu i ens situa en una posició altament competitiva a nivell internacional", ha ressaltat el conseller.

El gerent del Parc Sanitari, Sebastià J.Santaugènia, ha explicat que el centre ha de servir per posar a l'abast de la societat "les millors eines per avançar en la recerca i obrir les portes a una participació compartida i transversal".