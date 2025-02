El parc natural de l'Alt Pirineu (Lleida) impulsa la llengua de signes catalana per nomenar espècies

LLEIDA 11 febr. (EUROPA PRESS) -

El parc natural de l'Alt Pirineu (Lleida) ha impulsat un projecte per nomenar espècies de flora, fauna i hàbitats en llengua de signes catalana (LSC), informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat en un comunicat aquest dimarts.

L'objectiu és millorar l'experiència de les persones sordes als espais naturals protegits i dotar d'eines el personal i els guies acreditats perquè puguin oferir una millor atenció a aquest col·lectiu.

El departament afirma que hi ha "una carència important" de la majoria d'espècies de fauna i flora en llengua de signes catalana, ja que assenyala que la majoria no disposen de signe propi o no es troben amb facilitat en els recursos d'aprenentatge.

El parc ha elaborat uns 50 signes propis d'espècies com el trencalòs, el cabirol, el bedoll i el neret, i hàbitats com els prats de dall, i també ha editat vídeos per donar a conèixer cada signe.

Els signes han estat elaborats per l'Associació Volem Signar i Escoltar (Avsie), amb la col·laboració de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca).