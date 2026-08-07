El Parc dels Ports i el de la Serra de Montsant (Tarragona) tancaran l'accés per l'eclipsi

TARRAGONA 7 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha decidit tancar l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i el de la Serra de Montsant (Tarragona) el dia de l'eclipsi solar, el proper 12 d'agost.
L'objectiu és "garantir la seguretat de la població davant possibles situacions d'emergència que es podrien produir per una sobrefrequentació excessiva de l'espai en una època en la qual l'índex de risc d'incendi és molt elevat i on l'horari en el qual es produeix l'esdeveniment s'apropa a la franja nocturna", informa el Departament en un comunicat aquest divendres.
Al Parc Natural dels Ports, es tancaran els accessos amb senyalització específica i es reforçarà la presència d'Agents Rurals, informadors ambientals i personal de la brigada del parc; i en el de la Serra de Montsant, es restringeix l'accés motoritzat a les ermites de Sant Joan del Codolar, la Foia i Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaladei i Espadelles i als paratges dins del parc de la Bisbal de Montsant, Albarca i d'Ulldemolins.