El parc dels Aiguamolls de l'Empordà (Girona) millora la protecció de la Reserva de les Llaunes

GIRONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -

El parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà (Girona) ha reforçat la protecció de la Reserva Natural Integral de les Llaunes amb el tancament de l'accés d'una part de la platja de Can Comas per "facilitar la nidificació de diverses espècies d'aus".

Entre les aus, hi ha el corriol camanegre ('Charadrius alexandrinus'), "una espècie amenaçada que troba en aquest espai el seu hàbitat més septentrional a Catalunya", informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat en un comunicat aquest dilluns.

La mesura "també podria beneficiar" altres espècies protegides, com la gavina corsa, la gavina capblanca, el xatrac menut, la garsa de mar o la tortuga careta; i el tram protegit és d'uns 2,1 quilòmetres i no es podrà accedir ni a peu ni per mar.