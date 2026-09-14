El Parc Astronòmic del Montsec acollirà concerts d'Els Amics de les Arts i Tomeu Penya

LLEIDA 14 set. (EUROPA PRESS) -
El 16è cicle 'Música, univers i gastronomia sota les estrelles', que se celebrarà al Parc Astronòmic del Montsec (Lleida) entre el 18 de setembre i el 12 de desembre, tindrà concerts d'Els Amics de les Arts, Tomeu Penya, Lluís Sánchez, Companyia Elèctrica Dharma i Meritxell i Judit Nedderman.
La cita se celebrarà a l'Ull del Montsec, un planetari amb una cúpula de 12 metres al municipi d'Àger (Lleida), i combinarà les actuacions amb sessions d'observació del cel i amb un nou espai gastronòmic, informa FGC, gestors del parc, en un comunicat d'aquest dilluns.
El director del parc, Salvador J. Ribas, assegura que el cartell d'aquesta edició permet "oferir un producte singular i visibilitzar el territori".