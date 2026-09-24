Un parapentista mort per accident a Castellfollit del Boix (Barcelona) aquest dimecres

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 24 set. (EUROPA PRESS) -
Un parapentista de 35 anys va morir aquest dimecres per la tarda per un accident a Castellfollit del Boix (Barcelona), informen els Bombers de la Generalitat aquest dijous en un comunicat.
Els bombers van rebre'n l'avís a les 19.05 i van treballar en el rescat a una zona boscosa del Parc Eòlic de la Serra de Rubió.
Van arribar fins al parapentista amb una maniobra de gruatge des de l'helicòpter, abans que aquest s'hagués de retirar en caure la nit, però l'home tenia ferides molt greus i va morir.