El Papa visitarà la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) el 10 de juny

També hi haurà una vigília d'oració a l'Estadi Olímpic i una missa a la Sagrada Família
BARCELONA/MADRID, 6 maig (EUROPA PRESS) -
El Papa visitarà la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), on farà una salutació; encapçalarà una vigília d'oració a l'Estadi Olímpic i una missa a la basílica de la Sagrada Família per inaugurar la torre de Jesucrist, segons l'agenda a Barcelona el 9 i 10 de juny que ha publicat aquest dimecres el Vaticà.
Lleó XIV arribarà a Barcelona el dia 9 a les 12.25 a l'Aeroport de Barcelona i a les 13 es preveu que vagi a la catedral, on farà una pregària, abans de la vigília d'oració a les 20 hores a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
El 10 de juny, el Papa visitarà a les 10.50 la presó Brians 1; a les 12 anirà a l'abadia de Montserrat, on resarà el rosari i esmorzarà amb la comunitat benedictina; a les 16.30 a l'església de Sant Agustí de la capital catalana farà una 'Trobada amb les realitats de caritat i assistència diocesanes', i a les 19.30 oficiarà la missa a la Sagrada Família.
El dijous 11 de juny Lleó XIV partirà des de l'Aeroport de Barcelona al voltant de les 8.30 amb destinació a Las Palmas de Gran Canària, on es preveu que arribi cap a les 1.50 per a la tercera i última etapa del seu viatge a Espanya.
VIATGE A ESPANYA
El 8 de juny a Madrid, el Papa s'haurà reunit amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, una hora abans d'intervenir al Congrés dels Diputats.
Lleó XIV té previst rebre el cap de l'executiu a les 9.30 a la Nunciatura Apostòlica, i una hora després, a les 10.30, té previst al Congrés trobar-se amb els membres de la cambra baixa i pronunciar un discurs.
A més a més, el divendres 12 de juny, a Santa Cruz de Tenerife, a les 09.30 hores tindrà una trobada amb els migrants del centre Las Raíces, on també farà una salutació.