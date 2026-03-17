Publicat 17/03/2026 14:09

El Papa visitarà Montserrat el pròxim 10 de juny durant el seu viatge a Espanya, segons els coordinadors

Archivo - El papa Lleó XVI
Stefano Spaziani - Europa Press - Arxiu

MADRID 17 març (EUROPA PRESS) -

El papa Lleó XVI visitarà l'abadia de Montserrat, a Barcelona, el pròxim 10 de juny durant el seu viatge a Espanya, segons ha confirmat l'equip coordinador de l'esdeveniment a Espanya.

En concret, han precisat que el pontífex participarà aquell dia en dos esdeveniments a la Sagrada Família i a Montserrat, tot i que no n'han donat més detalls.

Així ho han confirmat aquest dimarts els coordinadors de la visita, durant una trobada amb els periodistes, a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE).

El Papa viatjarà del 6 al 12 de juny a Espanya i visitarà Madrid del 6 al 9 de juny; Barcelona del 9 a l'11, i les Canàries de l'11 al 12, tot i que el Vaticà encara no ha confirmat l'agenda oficial.

