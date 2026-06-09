Uns 6.000 fidels han aclamat al Papa davant de la Catedral de Barcelona

Alberto Paredes - Europa Press
Els assistents agraeixen que els beneeixi i destaquen el seu missatge d'acolliment a la immigració
BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -
Uns 6.000 fidels, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han concentrat aquest dimarts a migdia enfront de la Catedral per rebre el Papa.
Els fidels han començat a arribar a les 10 a la plaça Nova, omplint-la cap a mig matí, i han seguit arribant fins a ocupar també part dels carrers adjacents que no estaven tallats.
Han esperat refugiant-se del sol amb paraigua o sota les seves banderes, refrescant-se com podien, i prop de les 13 hores els Mossos han començat a repartir ampolles d'aigua.
Després de l'entrada del Papa cap a les 13.30 i l'aclamació dels assistents, la plaça s'ha buidat en part, però aproximadament la meitat ha seguit en el seu lloc fins que Robert Prevost ha sortit de la Catedral i s'ha dirigit a la multitud.
Una estona després, el Pontífex ha sortit per la balconada del proper Palau Episcopal, des d'on ha beneït els fidels que encara seguien a la plaça, uns 500.
CÀNTICS, BANDERES I PANCARTES
Durant tot el matí, s'han sentit càntics de 'Es veu, se sent, el Papa està present', 'Papa León, te queremos un montón' i fins i tot algun 'El Papa és de Castefa'.
Així mateix, els concentrats no han deixat de cridar 'Visca el Papa!' i 'Aquesta és la joventut del papa', i també, puntualment i de forma desordenada, algun 'Viva Cristo Rey', 'Viva España' i el cant del 'Virolai'.
La immensa majoria de banderes que s'han pogut veure eren les del Vaticà, però també hi havia fidels amb banderes d'Espanya --moltes amb el símbol del Sagrat Cor--, Argentina, Mèxic, Nicaragua, Dinamarca, Estats Units, Perú i Andalusia, així com 'senyeres' i banderes de Barcelona.
Els fidels també han dut cartells, en què es podia llegir 'Es nota, se sent, el Papa està present', 'Alça la mirada', 'Pels de la 'Sele' i 'Al cel es puja en equip'.
TESTIMONIS
"Poder veure'l i que ens hagi fet la benedicció és suficient", ha explicat a Europa Press una de les persones concentrades, Bea, de Colòmbia, que somriu explicant que, malgrat arribar tard, ha pogut col·locar-se en un lloc privilegiat.
"Jo espero que faci entendre a la gent la importància de l'acolliment i la immigració, sobre la gent que necessita, sobre els vulnerables, les guerres, els nens, les mares i els ancians, que són els qui més ho patim", ha dit.
SOMNI COMPLERT
Jorge, que arriba de Nicaragua, assegura que és una cosa que només es pot veure màxim un parell de vegades en la vida --ho va fer el 1996 al seu país, i ara en el seu pas per Espanya--, per la qual cosa ha anat a Barcelona amb la seva filla Valentina des de Salou (Tarragona).
"El meu somni és conèixer al Papa des que tenia 4 anys, i he complert el meu somni", ha declarat Valentina, que ja supera la desena; I el seu pare ha remarcat la importància d'un missatge d'amor, de pau i d'unitat, especialment per a la joventut.
"MOLTA CONNEXIÓ"
Florencia i Carina, argentines, asseguren haver sentit "molta connexió amb l'Esperit Sant" durant la visita del Papa, i ho descriuen com una experiència commovedora.
Han destacat també el missatge del Papa de suport al migrant: "Un, quan emigra a un altre país, és com a discriminat, no té les mateixes oportunitats. M'agrada aquest suport que tenen a la gent migrant".
"AFERRAR-SE"
Martí i Jaime són dos joves barcelonins, catòlics des que van néixer: "És maco veure com la gent s'uneix a Barcelona, que no és especialment catòlica avui dia. Veure com la gent s'uneix i ve a rebre una figura tan important és maco".
Celebren la important presència jove en la rebuda al Papa, i remarquen que és molt important portar el Cristianisme a la joventut, i que gent de la seva edat "tingui alguna cosa a què aferrar-se".